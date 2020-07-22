Kızıltepe'ye yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak

Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi, Tepebaşı Mahallesinde yarı olimpik yüzme havuzu yapacak. 24 Temmuzda ihalesi yapılacak projenin müjdesini Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, sosyal medya hesabından verdi.

Kızıltepe Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında yarı olimpik yüzme havuzu için imzalar atıldı. Belediyeden yapılan açıklamada yarı olimpik yüzme havuzunun ihalesinin 24 Temmuzda yapılacağı kaydedildi. Tesisin Tepebaşı Mahallesi Adnan Menderes Caddesinde yapılacağı bilgisi paylaşıldı. İhalenin açık ihale usulü ile yapılacağı belirtildi.

Kızıltepelilere müjdeyi veren Hüseyin Çam, "İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Çok daha güzel bir Kızıltepe için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Projenin haberini alan Kızıltepeliler, ilçeleri için böyle bir tesisin yapılacak olmasını memnuniyetle karşıladı. Bazı vatandaşlar da altyapı çalışmaları yüzünden tahrip olan caddelerin de bir an önce yapılmasını istediklerini ifade etti. - MARDİN