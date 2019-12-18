Kızıltepeli kadınlardan Sıfır Atık Projesine destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızıltepeli kadınlardan Sıfır Atık Projesine destek - Son Dakika

Kızıltepeli kadınlardan Sıfır Atık Projesine destek

7 saat önce

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi bünyesinde faaliyet yürüten Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) kadınlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde devam eden Sıfır Atık Projesine destek vermek için atık malzemeleri sanat...

Kızıltepeli kadınlardan Sıfır Atık Projesine destek, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi bünyesinde faaliyet yürüten Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) kadınlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde devam eden Sıfır Atık Projesine destek vermek için atık malzemeleri sanat eserine dönüştürdü. Kadınlar ürünlerini kargoyla Emine Erdoğan'a gönderecek.


Kızıltepe ÇATOM'da kurs güren kadın kursiyerler bu sefer de kolları sıfır atık için sıvadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde devam eden Sıfır Atık Projesine destek veren kadınlar atık şişelerden, eski elbiselerden birbirinden güzel ürünler ortaya çıkardı. Atık malzemeleri sanat eserine dönüştüren kadınlar ürünlerini Kaymakam Hüseyin Çam'a tanıttı.


ÇATOM saha sorumlusu Bahar Yıldız, kursiyer kadınların geri dönüşüme katkı sunduklarını söyledi. Yıldız, kadınların yaptığı ürünleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a göndereceğini vurguladı.


Kaymakam Çam da kadınlar adına Emine Erdoğan'a mektup yazdı.


Kadınlar ürünleri satarak hem aile bütçelerine katkı sunacak hem de geri dönüşüme katkı sağlayacak. - MARDİN

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:33 Kaynak: İHA
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