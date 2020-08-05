Kızıltepeli kadınların köyde ürettiği organik domatesler tadıyla nam salıyor

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı köylerde kadınların, aile bütçelerine katkı sunmak için bahçelerinde ürettiği organik domatesler ilçe pazarında ve marketlerde satışa sunuluyor. Domatesler tadı ile büyük beğeni topluyor.

Kızıltepe'ya bağlı birçok köyde kadınlar hem ihtiyaçlarını karşılamak için hem de aile bütçelerine katkı sunmak için organik domates yetiştiriyor. Köylerde organik bir şekilde yetişin domateslerin tadı iştahları kabartıyor. Köy kadınlarının ellerinde yetişin domatesler ilçe merkezinde kurulan pazarlarda ve marketlerde satılıyor.

Kadınların ürettiği organik domatesleri satmak için Kızıltepe'ye getiren Mehmet Eliş, "Bu domatesler Meşeli köyünde yetiştirilmektedir. Hiçbir katkı maddesi ve ilaç vurulmamaktadır. Bu domateslerimizi anne, kardeş ve eşlerimiz yetiştiriyor" dedi.

Marketten köylü kadınların yetiştirdiği domatesleri alan Ahmet Altuğ da "Domateslerin tadı çok güzel, özellikle kahvaltıda tüketiyoruz" diye konuştu.