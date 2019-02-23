Kızıltepeli Özmen Krosta Türkiye Dördüncüsü Oldu
1 saat önce
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Anafartalar Ortaokulunda okuyan Yusuf Özmen atletizm kros yarışmasında Türkiye 4'üncüsü oldu.
Mardin
'in Kızıltepe
ilçesinde Anafartalar Ortaokulunda okuyan Yusuf Özmen atletizm kros yarışmasında Türkiye
4'üncüsü oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı
Mardin'i gururla temsil eden Özmen'i tebrik etti.
Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, atletizm kros yarışmasında Türkiye 4'üncüsü olan Kızıltepe Anafartalar Ortaokulu öğrencisi Yusuf Özmen'i ve öğretmenlerini makamında kabul ederek çeşitli hediyeler verdi. Sportif faaliyetlerde elde edilen böylesi bir başarının kendilerini çok memnun ettiğini belirten Sarı, "Öğrencimizi yarışmaya hazırlayan ve ona her zaman destek olan ailesini, okul müdürünü ve öğretmenlerini de tebrik ederim" dedi. - MARDİN
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:16 Kaynak: İHA
12 Dev Adam, Slovenya'yı Farklı Geçti: 77-58
TRT'nin Yeni Kanalı Yayın Hayatına Başladı
Özcan Deniz, İsrailli Erkekleri Kıskançlıktan Delirtti!
Nikola Kalinic'ten Obradovic'e Övgü: Böyle Bir Hocanız Varsa Motive Olmamanız İmkansız