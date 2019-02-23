Son Dakika Haberleri: Kızıltepeli Özmen Krosta Türkiye Dördüncüsü Oldu

Kızıltepeli Özmen Krosta Türkiye Dördüncüsü Oldu

1 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Anafartalar Ortaokulunda okuyan Yusuf Özmen atletizm kros yarışmasında Türkiye 4'üncüsü oldu.

Kızıltepeli Özmen Krosta Türkiye Dördüncüsü Oldu, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Anafartalar Ortaokulunda okuyan Yusuf Özmen atletizm kros yarışmasında Türkiye 4'üncüsü oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı Mardin'i gururla temsil eden Özmen'i tebrik etti.

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, atletizm kros yarışmasında Türkiye 4'üncüsü olan Kızıltepe Anafartalar Ortaokulu öğrencisi Yusuf Özmen'i ve öğretmenlerini makamında kabul ederek çeşitli hediyeler verdi. Sportif faaliyetlerde elde edilen böylesi bir başarının kendilerini çok memnun ettiğini belirten Sarı, "Öğrencimizi yarışmaya hazırlayan ve ona her zaman destek olan ailesini, okul müdürünü ve öğretmenlerini de tebrik ederim" dedi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:16 Kaynak: İHA

Atletizm, Kızıltepe, Mardin, Türkiye, Spor
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