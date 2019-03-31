Son Dakika Haberleri: Kızıltepeliler Sandığa Yöresel Kıyafetlerle Gitti

Kızıltepeliler Sandığa Yöresel Kıyafetlerle Gitti

58 dakika önce

Mardin'de 31 Mart yerel seçimleri için oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı.

Kızıltepeliler Sandığa Yöresel Kıyafetlerle Gitti, System.String[]
Mardin'de 31 Mart yerel seçimleri için oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. Kızıltepe ilçesinde yöresel kıyafetleriyle sandık başına giden vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Mardin'de vatandaşlar yerel seçimler dolayısıyla sandık başına gitmeye başladı. Kızıltepe ilçesinde bazı vatandaşların yöresel kıyafetlerle sandık başına gitmesi renkli görüntüler oluşturdu. Üzerlerinde beyaz fistan başlarına puşi takan vatandaşlar, oylarını giydikleri yöresel kıyafetlerle kullandı.

Yöresel kıyafetlerini giyerek oyunu kullanan 82 yaşındaki Ahmet Aydoğan, "Kızıltepe'ye bağlı Otluk Mahallesinde 1334 nolu sandıkta oyumu kullandım. Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu seçimi ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:59 Kaynak: İHA

Kızıltepe, Mardin, Güncel
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