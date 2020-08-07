Kızılyıldız'da oynayan 27 yaşındaki basketbolcu Michael Ojo, antrenmanda geçirdiği kalp krizi...
Kızılyıldız'da oynayan 27 yaşındaki basketbolcu Michael Ojo, antrenmanda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kızılyıldız'da oynayan 27 yaşındaki basketbolcu Michael Ojo, antrenmanda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 16:51
Kaynak: İHA
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