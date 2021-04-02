Kızılyıldız mts'in 4 oyuncusu Kovid-19'a yakalandı
02.04.2021 18:25
THY Avrupa Ligi ekiplerinden Kızılyıldız mts'te dört oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
THY Avrupa Ligi ekiplerinden Kızılyıldız mts'te dört oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik ekip ve oyunculara yapılan PCR testlerinde dört vakanın tespit edildiği kaydedildi.
Kovid-19 testleri pozitif çıkan oyuncuların prosedürler gereği ev karantinasına gönderildiği belirtilen açıklamada, Kızılyıldız mts'in, Adriyatik (ABA) Ligi kapsamında 4 Nisan Pazar günü Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanması planlanan Cedevita Olimpija maçına çıkmayacağı kaydedildi.
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