Kızılyıldız mts'in 4 oyuncusu Kovid-19'a yakalandı

THY Avrupa Ligi ekiplerinden Kızılyıldız mts'te dört oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik ekip ve oyunculara yapılan PCR testlerinde dört vakanın tespit edildiği kaydedildi.

Kovid-19 testleri pozitif çıkan oyuncuların prosedürler gereği ev karantinasına gönderildiği belirtilen açıklamada, Kızılyıldız mts'in, Adriyatik (ABA) Ligi kapsamında 4 Nisan Pazar günü Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanması planlanan Cedevita Olimpija maçına çıkmayacağı kaydedildi.