'Kızım çocuklarını öldürüp, intihar etti' - Son Dakika

ANKARA'nın Mamak ilçesinde kızı Meryem (23) ile torunları Merve (1) ve Ömer İsmail Atsak'ı (3) öldürüp intihara kalkıştığı iddia edilen Öznur Aydın (55) ilk ifadesinde, kızının eşi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle çocuklarını vurup, intihar ettiğini iddia etti. Öznur Aydın, kızı ve torunlarının durumunu görünce kendisinin de intihara kalkıştığını ileri sürdü.

Küçük Kayaş Mahallesi Şehit Hanifi Caddesi'nde önceki gün meydana gelen olayda Meryem, çocukları Merve ve Ömer İsmail Atsak, göğüs bölgelerinden silahla vurularak yaşamlarını yitirdi. Evde bulunan anneanne Öznur Aydın da aynı silahtan çıkan kurşunla ağır yaralandı. Anne ve iki çocuğu, dün Ortaköy Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.