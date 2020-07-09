"Kızım Gibi Kokuyorsun" yarın vizyona girecek - Son Dakika

"Kızım Gibi Kokuyorsun" yarın vizyona girecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla geçici olarak faaliyetleri durdurulan ve 1 Temmuz itibarıyla yeniden kapılarını açan sınırlı sayıdaki sinema salonlarında bu hafta sadece 1 film vizyona girecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla geçici olarak faaliyetleri durdurulan ve 1 Temmuz itibarıyla yeniden kapılarını açan sınırlı sayıdaki sinema salonlarında bu hafta sadece 1 film vizyona girecek.

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Olgun Özdemir'in yönetmenliğini yaptığı; Çağlar Ertuğrul, Yılşen Özdemir, Clemence Verniau, Tolga Güleç ve Şerif Sezer'in başrollerinde oynadığı "Kızım Gibi Kokuyorsun" izleyici ile buluşacak.

Türkiye, ABD ve Fransa ortak yapımı olan dram türündeki film; geçmişlerinde kayıplar yaşayan Beatrice, Hevi ve İbrahim'in Samandağ'da bulunan bir motelde tanışmaları sonrası yaşananları konu ediniyor.

Çağlar Ertuğrul, Şerif Sezer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:08 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kızım Gibi Kokuyorsun' yarın vizyona girecek - Son Dakika
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