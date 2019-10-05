Trabzon'da 39 gün önce organları ters yönde ve ince bağırsağı gelişmemiş olarak dünyaya gelen Fatma Nisa bebek, ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Araklı ilçesine bağlı Yolgören Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Alemdar (34), 27 Ağustos'ta Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'ndeki kadın hastalıkları ve doğum servisinde sezaryenle "Fatma Nisa" adını verdikleri 2 kilo 875 gram ağırlığında kız bebek dünyaya getirdi.

Hamilelik sürecinde doktor kontrolleri sırasında bağırsaklarında sorun olduğu tespit edilen bebek, aynı hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Bebeğin tetkiklerinde kalbinin, midesinin ve dalağının sağda, karaciğerin ise solda yerleşmiş olduğu tespit edildi.

Tıp literatüründe "situs inversus totalis" olarak adlandırılan organların tamamının ters yerleşimli olmasının bebeğin sağlığını tehdit etmediği ancak ince bağırsak düzeyinde gelişim problemi bulunması ve bağırsak devamlılığının olmamasının hayati risk oluşturduğu belirlendi.

Bebek, hastanenin Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Sefa Sağ tarafından üç günlükken ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

"Kızım her şeyi ile sürpriz bir bebek"

Anne Ayşe Alemdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıllık evliliğinin 10'uncu yılında tüp bebek uygulaması sayesinde anne olduğunu söyledi.

Mahmut Hasan adını verdikleri oğlunun 5 yaşında olduğunu belirten Alemdar, ikinci hamileliğinin ise sürpriz olduğunu anlattı.

Hamile olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdığını ve sevindiğini dile getiren Alemdar, "Kontroller sırasında bebeğimin bağırsağında sorun olduğunu söylediler. Doğumu gerçekleştirdikten sonra ise organlarının ters olduğu belirlendi." dedi.

Alemdar, doktorların, kızının bağırsağındaki sorunun nadir rastlanan bir durum olduğu için hayati risk oluşturduğunu kendilerine anlattıklarını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Çok zor günler atlattık, aklıma geldikçe duygulanıyorum. Doktorumuz bize tüm riskleri anlattı ama ben hiç ümidimi kaybetmedim. Doktor beye teşekkür ediyorum, bana ümit verdi, 'Kendi çocuklarım gibi ilgileneceğim, öyle yapacağım ameliyatını.' dedi. Dediği gibi de oldu, çok mutluyum, çok sevindim. Bir ay gittim geldim yoğun bakıma, sağlığına kavuştu, aldım kucağıma, sevindim. Allah'ım herkesin evladını bağışlasın, çok zordu. Şimdi çok mutluyuz. Kızım her şeyi ile sürpriz bir bebek. Organlarının ters yerde, kalbinin sağda olması bende tedirginlik yaratmadı. Benim için iyi olması yeterli, o yaşasın yeter ki.

O hayata tutundu, biz de ona tutunduk. Mevlam bize kavuşturdu, çok sevindik, çok mutlu olduk. İnşallah hiç kimse yaşamaz böyle bir şeyi."

"İnce bağırsak düzeyi gelişmemiş ve bağırsağının devamı yoktu"

Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Sefa Sağ da ters yerleşimli organların çok ciddi sıkıntı yaratmadığını ifade etti.

Organların yapılarının farklı olsa da herhangi bir sağlık problemleri olmadığını belirten Sağ, "Asıl sıkıntı, bu duruma eşlik eden anomalilerin olması. Bu çocuğumuzdaki anomali de çok ciddi bir anomaliydi. Bebeğin ince bağırsak düzeyi gelişmemiş ve bağırsağının devamı yoktu. Bu durum oldukça nadir görülüyor. Tıp literatüründe ameliyat edilen ve yaşayan vaka sayısı 10 hatta 10'dan az. Bundan dolayı çocuğumuz özel bir çocuk." diye konuştu.

Sağ, yaklaşık 1,5 saat süren ameliyatta bebeğin gelişmeyen bağırsağının bazı bölümlerini çıkartmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Şanslı bir bebekti, çok ciddi bir bağırsak kaybı olmadan, sağlam bağırsağı diğer bağırsağa anastomoz ettik." dedi.

Bebeğin takibinin bir süre yoğun bakımda yapıldığına işaret eden Sağ, tam doz beslemeye geçildikten sonra da sağlıklı şekilde ailesine teslim ettiklerini söyledi.

Sağ, organlarının tamamı ayna görüntüsü gibi ters yerde olan bebeğin bundan sonra rutin takiplerinin yapılacağını anlattı.

Yaklaşık 300 bin nüfuslu bir yerde yılda 30 "situs inversus totalis" vakası görülebildiğine dikkati çeken Sağ, şunları kaydetti:

"Bunların çoğu fark edilmiyor bile. Çoğu zaman hastaneye geldiklerinde çekildikleri akciğer grafisinde, ultrasonlarda veya ameliyat esnasında tespit ediliyor. Burada önemli olan eşlik eden anomalinin olmayışı. Bu çocuğumuzun şanssızlığı eşlik eden çok nadir bir anomalinin de birlikte olmasıydı. Hem situs inversus totalis hem de jejunoileal atrez birlikteliği çok nadir görülür.

10 vakadan daha az ameliyat edilip yaşayan kişi var. Bunlardan bir tanesi de bizim küçük çocuğumuz."