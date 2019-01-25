Son Dakika Haberleri: Kızım Olmadan Yaşayamam"

Kızım Olmadan Yaşayamam"

3 saat önce

Antalya'da, hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın yaralanan annesi Ayla Acar'ın kendisine geldikten sonra yakınlarına "Kızım kayboldu, ben ne olduğunu biliyorum, kızım olmadan yaşayamam." dediği öğrenildi.

Kızım Olmadan Yaşayamam
Antalya'da, hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın yaralanan annesi Ayla Acar'ın kendisine geldikten sonra yakınlarına "Kızım kayboldu, ben ne olduğunu biliyorum, kızım olmadan yaşayamam." dediği öğrenildi.

Kemer ilçesinde, hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan ve arama çalışmaları devam eden üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın kazada yaralanan annesi Ayla Acar'ın Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Acar'ın şuurunun açıldıktan sonra yakınlarına sürekli kızını sorduğu ve "Kızım kayboldu, ben ne olduğunu biliyorum, kızım olmadan yaşayamam. Eşimi almak için Kepez Sanayi Sitesine 5 metre mesafe kala bir ağaç düştü. Sonrasını hatırlamıyorum." dediği öğrenildi.

Hastane yetkilileri, Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:09 Kaynak: AA

Antalya, kızım dizisi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hortumun Dereye Uçurduğu Araçtan Kurtulan Annenin İlk Sözü Yürek Dağladı: Kızım Bulundu mu? Antalya'daki Hortum Sonrası Kaybolan Buse'nin Küpesi ve Çantası Bulundu

Acılı Baba, Çocuğunun Cenazesini Fotoğraflarına Bakarak Bekledi Yaşlı Adam, 20 Saat Süren Arama Sonucu Baygın Halde Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 16:22:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızım Olmadan Yaşayamam"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]