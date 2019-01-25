Antalya
'da, hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın yaralanan annesi Ayla Acar'ın kendisine geldikten sonra yakınlarına "Kızım
kayboldu, ben ne olduğunu biliyorum, kızım olmadan yaşayamam." dediği öğrenildi. Kemer
ilçesinde, hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan ve arama çalışmaları devam eden üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın kazada yaralanan annesi Ayla Acar'ın Akdeniz Üniversitesi
Hastanesindeki tedavisi sürüyor.
Acar'ın şuurunun açıldıktan sonra yakınlarına sürekli kızını sorduğu ve "Kızım kayboldu, ben ne olduğunu biliyorum, kızım olmadan yaşayamam. Eşimi almak için Kepez
Sanayi Sitesine 5 metre mesafe kala bir ağaç düştü. Sonrasını hatırlamıyorum." dediği öğrenildi.
Hastane yetkilileri, Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.