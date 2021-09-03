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''Kızımın hayatı Cemil Meriç'te değişti'' - Son Dakika

''Kızımın hayatı Cemil Meriç'te değişti''

03.09.2021 09:44
''Kızımın hayatı Cemil Meriç'te değişti'', System.String[]

Büyükşehir'e bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan özel öğrenci Beyza Türedi, alışveriş zincirlerinden birinde işe başladı.

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde mesleki eğitim alan özel öğrenciler, aldıkları eğitimin ardından normal yaşamlarında meslek sahibi oluyor. Merkezde eğitim alan 22 yaşındaki Beyza Türedi de, alışveriş market zincirlerinden birinde iş başı yaptı. Beyza'nın annesi Zeynep Türedi, yaşadıkları süreci, ''Cemil Meriç'te eğitim almaya başladıktan sonra kızımın hayatı değişti,'' sözleriyle anlattı.

ZEYNEP İŞ SAHİBİ OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Cemil Meriç Engelsiz yaşam Merkezi'nin öğrencilerinden 22 yaşındaki Beyza Türedi, yaklaşık 3 yıldır merkezde eğitim alıyordu. Kısa sürede büyük gelişim gösteren Türedi, aldığı eğitimlerle kendini geliştirerek, iş sahibi oldu.

CEMİL MERİÇ'TE EĞİTİM ALDI

2018 yılında tanıştığı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim almaya başlayan Türedi; müzik, beden eğitimi, el sanatları, seramik, değerler eğitimi, akademik dersler, bahçecilik, bireysel eğitim, mutfak atölyesi, bağımsız yaşam atölyelerinde eğitim aldı. Her geçen gün kişisel gelişimine katkıda bulunan Türedi, kısa sürede önemli bir gelişim gösterdi.

MESLEK KURSLARI

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde düzenlenen E- KPSS kursuna da devam eden Beyza, sınavdan iyi derece bir puan almıştı. Aynı zamanda KOÜSEM- İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak projesi olan meslek edindirme kurslarından aşçı çırağı sertifika programını da tamamlayarak, belgesini almaya hak kazandı.

AİLESİ ÇOK MUTLU

Beyza Türedi'nin gelişimini yakından takip eden annesi Zeynep Türedi, "Beyza evde çok mutlu bir çocuktu ve gelişime açıktı. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinin gelişimsel olarak katkıları azımsanmayacak derecede çok önemli ve gözle görülür şekilde oldu. Kuruma başladığı günden beri yaşadığı değişimler bizleri gerçekten çok mutlu etti. Burada aldığı eğitimlerle yaşadığı değişim ve gelişim sayesinde en iyi marketler zincirlerinden birinde işe başladı. Allah razı olsun, kızımın hayatını değiştiren herkesten ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden" dedi.

ENGELSİZ YAŞAMIN MERKEZİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi,17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere hizmet veriyor. Engelli bireylerin toplumsal uyumunu kolaylaştıracak bilgi ve becerileri kazandırmak, bağımsız yaşam sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla kurulan Yaşam Merkezi, mesleki ve sanatsal atölyeler, sosyal ve kültürel geziler, sportif faaliyetlerle engelli bireylerin kişisel gelişimine, sosyal hayata ve işgücü piyasasına katılımına destek olunuyor. Merkezde bu zamana kadar 19 özel öğrenci iş sahibi oldu.

''Kızımın hayatı Cemil Meriç'te değişti''

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, Cemil Meriç, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel ''Kızımın hayatı Cemil Meriç'te değişti'' - Son Dakika


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