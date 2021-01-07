DHA'nın edindiği bilgilere göre, Süleyman Samray, hakkında 1 Aralık'ta Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen mahkumiyet kararından sonra firari olarak aranıyordu. İstismar mağduru çocuğun annesi Fatoş B, bir televizyon kanalında şüphelinin serbest olması nedeniyle kendisi ve kızının hayatı için endişe ve korku içinde olduğunu söylemişti. 1 aydır aranan şüpheliin, Mersin Emniyet Müdürlüğü' ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › 'Kızımın hayatı için endişe ediyorum' demişti, o şüpheli yakalandı - Son Dakika