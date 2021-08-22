Kızımıza dezenfektan içirmeye çalıştı

Hürriyet 'ten Behlül Aydın 'ın haberine göre; Ünlü model Tülin Şahin ve Portekizli işinsanı Pedro de Noronha'nın kızları Siena Leyla, Kasım 2019'da dünyaya geldi. Şahin, doğumdan bir süre sonra da Noronha ile ilişkisini noktaladı. Ayrılık sonrası kızını göremediğini iddia eden Pedro de Noronha, mahkemeye başvurarak hak talebi istedi. Ünlü model, yaşanan bu gelişmelerin ardından kızı ile kendisinin psikolojik ve fiziki şiddete maruz kaldığını açıklayarak Pedro de Noronha hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tülin Şahin, savcılığa sunduğu son dosyada ise kan donduran ifadelere yer verdi. Şahin, 3 milyon Euro borcu olan Noronha'nın kızlarını kaçırarak kendisinden fidye talebinde bulunmak isteyeceğini iddia etti: "Siena'yı odasında uyuturken benim duymadığımı düşünüyordu. Arka odaların birinde 'Arabayı Bulgaristan veya Yunanistan 'a getirdikten sonra gerisi kolay. Ben her şeyi hallettim' dediğini duydum."

İfadesinde kızını korumak için mücadelesini sürdüreceğini belirten Şahin, evdeki bakıcı N.Y.'nin Pedro de Noronha ile işbirliği yaparak kızını kaçırma operasyonu planladıklarını öne sürdü. Bakıcısının eşi H.Y. ile ablası N.T. hakkında tehdit, şantaj, hakaret ve hırsızlık iddiasıyla suç duyurusunda bulunan ünlü model ifadesinde şu sözlere yer verdi: "N.Y.'nin kocası ve ablası beni arayıp telefonda 'Gör bak o çocuğa neler yapacağız' dedi. N.Y.'nin Siena'ya şiddetli davrandığına dair kamera kayıtları var."

Tülin Şahin, Pedro de Noronha'nın aşk yaşadığı Işık Keçeci Aşur'un da olayların içinde olduğunu iddia etti. Şahin, Aşur'un mahkemede yalancı şahitlik yaptığını öne sürdü. Ayrıca dosyada Pedro'nun Işık Keçeci Aşur'un referansı ile Siena'yı okula yazdırmaya çalıştığına yer verildi.