kızın öldüğü kazada kamyonet sürücüsüne tutuklama

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, Asiye Tozgun (26) ile kızı Huriye Tozgun'un (2) yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı kaza sonrası kaçan kamyonet sürücüsü Ziya Tosun (32) tutuklandı.

Kaza, önceki gün saat 19.00 sıralarında, Serinhisar'ın kırsal Karahöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Yatağan Mahallesi'nden Yüreğil Mahallesi'ne giden Ömer Tozgun (30) yönetimindeki 48 AGB 816 plakalı otomobil, Kuyucak Köprüsü mevkisinde karşı yönden gelen Ziya Tosun'un kullandığı 15 FE 677 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan otomobil, tarlaya savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralanan otomobil sürücüsü Ömer Tozgun ile araçtaki eşi Asiye Tozgun (26), kızı Huriye Tozgun, oğlu Yusuf Poyraz Tozgun (6) ve kayınbiraderi Alperen Sarıoğlu'nu (16) Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Asiye Tozgun ile kızı Huriye Tozgun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Alperen Sarıoğlu'nun ise sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Baba Ömer Tozgun ile oğlu Yusuf Poyraz Tozgun'un da hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Asiye Tozgun ile kızı Huriye Tozgun'un cenazeleri, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Anne ile kızı, dün Acıpayam ilçesi kırsal Yüreğil Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsü Ziya Tosun da dün jandarma ekiplerince yakalandı. Bugün adliyeye sevk edilen Tosun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.