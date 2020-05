kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor - Son Dakika

KONYA'da, Hatice Aslan (65) ile kızı Duha Aslantaş'ın (23) yaşadığı evde kendiliğinden çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.

Hatice Aslan'ın kızı Duha Aslantaş ile birlikte yaşadığı merkez Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde, iddiaya göre eşyalar kendiliğinden tutuşuyor. Yaklaşık 20 gündür bu olayların yaşandığını belirten anne Hatice Aslan, dün de yataklarının tutuştuğunu ve itfaiye ekiplerini çağırdıklarını söyledi. Yatağı dışarı atmak zorunda kaldıklarını ifade eden Aslan, evlerinde eşyalarının tutuşmasıyla ilgili basında çıkan haberin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden bir grup heyetin geldiğini söyledi.

Heyetin kendilerine her türlü desteği vereceklerini söylediklerini ifade eden Aslan, "Bizim sorunumuzla ilgili çıkan haberlerin ardından dün ve bugün Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden geldiler. Bize her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylediler. Biz de her türlü desteği almaya hazırız. Doktorsa doktor, hocaysa hoca, her türlü desteği görmeye hazırız. Ancak eşyalarımızın aniden tutuşması bizleri endişelendiriyor. Korku içinde duruyoruz. Biz kendi evimizi yakacak da değiliz. Sonuçta mağdur olan biziz. Ama yine de varsa psikolojik bir sorun, doktora götürülüp bakılsın. Dün yetkililer doktordan randevu alınacak dediler. Biz de haber bekliyoruz" diye konuştu.

Aslan, kızını daha önce iki defa psikoloğa götürdüğünü, ancak herhangi bir rahatsızlığının olmadığını söylediklerini kaydetti.

Kızı Duha Aslantaş da ilk 1 yıl önce, en son da yaklaşık 1,5 ay önce psikoloğa gittiğini ve doktorların hiçbir rahatsızlığının bulunmadığını belirtip, uyku düzeni için ilaç verdiklerini söyledi.

İTFAİYE, YANGINLARDAN 3'ÜNE MÜDAHELE ETTİ

Bu arada, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin, evde çıkan yangınlardan 3'üne müdahale ettiği belirtildi. Hazırlanan raporlarda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.

Yaşananların ardından Meram Kaymakamlığı'nın talimatıyla aileyi ziyarete gidip incelemelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin, konu hakkında Sağlık Müdürlüğü ile İl Müftülüğü'nün incelenmesi yönünde karar aldıkları öğrenildi.

