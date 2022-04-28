4. katın balkonuna çıkan kızına 'atla' diyen babaya 20 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
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4. katın balkonuna çıkan kızına 'atla' diyen babaya 20 yıla kadar hapis talebi

28.04.2022 13:51

4. katın balkonuna çıkan kızına 'atla' diyen babaya 20 yıla kadar hapis talebiİSTANBUL Sultangazi'de darp ettiği kızının evlerinin 4. katındaki balkona çıkmasıyla 'atlarsan atla işimi kolaylaştırırsın' dediği iddia edilen sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

4. katın balkonuna çıkan kızına 'atla' diyen babaya 20 yıla kadar hapis talebi

İSTANBUL Sultangazi'de darp ettiği kızının evlerinin 4. katındaki balkona çıkmasıyla 'atlarsan atla işimi kolaylaştırırsın' dediği iddia edilen sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada sanık babanın 20 yıla kadar hapsi talep edildi.

Sultangazi'de 8 Ocak 2022'de kızı A.Ş.'yi darp ettiği ve darp sonucu evlerinin 4. katındaki balkonuna çıkan kızına 'atlarsan atla işimi kolaylaştırırsın' dediği iddia edilen sanık baba Haci Ş.'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 17.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Haci Şahin SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşmada hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen 2 polis memuru ihbar üzerine hastaneye gittiklerini, mağdur A.Ş.'nin ifadesini alarak tutanak tuttuklarını ve savcıya bildirdiklerini söylediler.

Mütalaada intihara yönlendirdiği belirtildi, 20 yıla kadar hapsi istendi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık baba Haci Ş.'nin olay tarihinde kızı mağdur A.Ş.'nin sosyal medya üzerinden erkeklerle konuştuğunu görmesi üzerine sinirlenerek kızını darp ettiğini, bunun üzerine mağdur kızın kardeşinin odasında bulunan pencere çıktığını, kardeşinin duruma müdahale ederek 'in' demesi üzerine indiğini ancak sanık babanın mağdura tekrar tokat attığını belirtti. Açıklanan mütalaada, bunun üzerine mağdurun balkona geçtiği, balkondan atlayacağını söylemesi üzerine sanığın 'atlarsan atla işimi kolaylaştırırsın' dediği ve sonrasında mağdurun balkondan atladığı kaydedildi.

Mütalaada sanık Haci Şahin'in intihara yönlendirdiği belirtilerek, sanığın 'altsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mütalaada ayrıca, sanığın tutuklu kaldığı sürenin de göz önüne alınarak tahliyesine ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmesi istendi. Duruşmada taraf avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunabilmek için mahkemeden süre talep ettiler. Mahkeme, taraflara esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunabilmeleri için süre verilmesine ve sanığın hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Haci Şahin'in 'cebir ve tehdit altında kızını intihara yönlendirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

4. katın balkonuna çıkan kızına 'atla' diyen babaya 20 yıla kadar hapis talebi
4. katın balkonuna çıkan kızına 'atla' diyen babaya 20 yıla kadar hapis talebi
4. katın balkonuna çıkan kızına 'atla' diyen babaya 20 yıla kadar hapis talebi
4. katın balkonuna çıkan kızına 'atla' diyen babaya 20 yıla kadar hapis talebi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4. katın balkonuna çıkan kızına 'atla' diyen babaya 20 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4. katın balkonuna çıkan kızına 'atla' diyen babaya 20 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
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