Kızına 'atla' diyen babaya 8 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Kızına 'atla' diyen babaya 8 yıl hapis cezası

23.05.2022 19:22

Kızına 'atla' diyen babaya 8 yıl hapis cezasıİSTANBUL Sultangazi'de darp ettiği kızının evlerinin 4. katındaki balkona çıkmasıyla 'atlarsan atla işimi kolaylaştırırsın' dediği iddia edilen baba, yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kızına 'atla' diyen babaya 8 yıl hapis cezası

İSTANBUL Sultangazi'de darp ettiği kızının evlerinin 4. katındaki balkona çıkmasıyla 'atlarsan atla işimi kolaylaştırırsın' dediği iddia edilen baba, yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık tahliyesine karar verdi.

Sultangazi'de 8 Ocak 2022'de kızı A.Ş.'yi darp ettiği ve darp sonucu evlerinin 4. katındaki balkonuna çıkan kızına 'atlarsan atla işimi kolaylaştırırsın' dediği iddia edilen sanık baba Haci Şahin'in 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 17.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Haci Şahin SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca mağdur A.Ş. ile müşteki Hacer Şahin de katıldı.

Duruşmada müşteki avukatı, önceki celse müvekkilinin şikayetini değiştirdiğini, şikayetlerinden vazgeçtiklerini ve sanığın beraatını talep ettiklerini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"Evladına kıyacak kadar cani bir baba değilim"

Duruşmada esasa ilişkin son savunmasını yapan sanık Haci Şahin, "Kızımı aşağı atmakla suçlanıyorum. Kesinlikle öyle bir şey yok, o benim canımdır, kanımdır. 15 yıllık evlilik hayatım var. Bu sürede eşime ve çocuklarıma tokat atmışlığım yok, evime ve aileme bağlıyım. Ailemi dağıtmak için değil, mutlu etmek için varım. Onun için çabalıyorum. Ben kötü bir baba olsam eşim ve çocuklarım ziyaretime gelmez. Evladına kıyacak kadar cani bir baba değilim. Allah'a şükür ki kızım yaşıyor. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"Çocuğunu öldürmek kastıyla hareket etmemiştir"

Sanık avukatı ise savunmasında, tanık beyanlarına itibar edilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Mütalaaya katılmıyoruz, müvekkil çocuğunu öldürmek kastıyla hareket etmemiştir. Bir baba olarak çocuğunu terbiye etmek için tokat attığı varsayılsa bile öldürme kastı yoktur. Müvekkilin tahliyesini ve beraatını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme heyeti, sanık Haci Şahin'i, eylemin teşebbüs aşamasında kalmasını da dikkate alarak, 'cebir ve tehdit altında kızını intihara yönlendirerek olası kastla öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca sanığın tutuklulukta kaldığı süreyi de göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

Kızına 'atla' diyen babaya 8 yıl hapis cezası
Kızına 'atla' diyen babaya 8 yıl hapis cezası
Kızına 'atla' diyen babaya 8 yıl hapis cezası
Kızına 'atla' diyen babaya 8 yıl hapis cezası

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Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sultangazi, İstanbul, Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızına 'atla' diyen babaya 8 yıl hapis cezası - Son Dakika


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