Son dakika haberi... Kızına balon almak isterken köpeğin saldırısına uğrayan baba, hastanelik oldu - Son Dakika

- Kızına balon almak isterken köpeğin saldırısına uğrayan baba, hastanelik oldu

Bacağından yaralanan babaya 3 dikiş atıldı

Ahmet Yücel Aydemir: "Bacağıma demir saplandı sandım"

"Kızımla birlikte artık oraya gidemiyoruz"

ANTALYA - Antalya'da ailesiyle birlikte gittiği parkta çocuğuna balon almak isteyen baba, bir köpeğin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan baba, "Bacağıma demir saplandı sandım. Baktığımda köpek olduğunu gördüm. O an yanımda kızım da olabilirdi" diyerek, yetkililerin duruma çözüm bulması gerektiğini söyledi.

Dün akşam saatlerinde ailesiyle birlikte Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi Beach Park'a gelen Ahmet Yücel Aydemir (33), kızına balon almak için yürümeye başladı. Bu sırada arkasından gelen bir sokak köpeği Aydemir'in sağ bacağını ısırdı. Ne olduğunu anlayamayan Aydemir, arkasına baktığında bacağının kanadığını ve köpeğin uzaklaştığını fark etti. Çevredekiler tarafından vbacağına ilk yardımda bulunulan Aydemir, ardından hastaneye giderek tedavisini oldu.

"Demir saplandı sandım"

Olayın halen şokunda olduğunu belirten Ahmet Yücel Aydemir, "Kızımla birlikte küçük bir lunapark vardı oraya gittik. Karşı tarafta baloncuları gördüm. Ona balon almak istedim. Yürürken ayağıma demir saplandı sandım. Bir baktım ki köpek. Isırdıktan sonra gidip ileride oturdu. Kızımla birlikte gitseydik onu da ısırabilirdi. Kızımda travma olarak kalmasından korkuyorum. Ben bir daha çocuğumla oraya gitmek istemiyorum. Bir insan birisine durduk yere bir şey yaptığında cezasını çekiyor. Bu köpek de saldırgansa eğer, bir kapalı alanda, barınakta muhafıza edilmesi gerekiyor.

Bacağına 3 dikiş atıldığını ifade eden Aydemir, gerekli aşılarının vurulduğunu ve 3 kez daha hastaneye gitmek zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.