Kızına cinsel istismara 30 yıl hapis istemi - Son Dakika

KAYSERİ'de kızı D.A.'ya (29), 9 yaşından bu yana cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla C.A.'nın 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, duruşma öncesi Twitter'da 'Tecavüze Hayır' başlığıyla hesap açıp, destek isteyen D.A.'nın adli görüşme odasında ifadesinin alınmasına hükmetti.

Geçen yıl Ekim ayında polis merkezine giden D.A., babası C.A.'nın 9 yaşından bu yana kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek, şikayette bulundu. Gözaltına alınan C.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili iddianame düzenlenerek C.A. hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından 10 yıldan 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bu süreçte ailesi ve çevresinin yalnız bırakıp, şikayetini geri çekmesi konusunda baskı yaptığı D.A., ilk duruşma öncesi sosyal medya aracılığıyla destek istedi. Twitter'da 'Tecavüze Hayır' başlığıyla hesap açan D.A., yaşadıklarını anlatarak, "9 yaşından beri öz babamın tecavüzüne uğruyorum. Fiziksel ve psikolojik şiddeti ve tehditleri yüzünden sessiz kaldım. Defalarca beni tabanca, asit ve bıçakla öldürmeye kalktı. Babaannem, dedem ve benim için en acısı annem ve kardeşlerim olmak üzere tecavüzcü babamın yanında oldular" ifadelerini kullandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Tutuklu sanık C.A.'nın, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmada D.A. ve bazı kadın kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulundu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da davaya müdahil oldu. Sanık avukatı, duruşmanın basına kapatılmasını ve yayın yasağı konulmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının bu talebini reddetti.

İFTİRA ATTI

Sanık C.A., 1999-2006 yılları arasında Almanya 'da diğer yıllar arasında da Kayseri'de kızı D.A.'ya istismarda bulunduğu iddialarını reddederek, "Kızıma karşı bir cinsel eylemim olmadı. İddialar tamamen uydurma ve hayalidir. Canından korktuğu için iftira attı. Çünkü iffetsiz bir hayatı vardı. Peşindeydim. Birkaç kez affettim. Evlendirip, hayata ve topluma kazandırmaya çalıştım. Evli biriyle ilişkisi vardı. Aşırı baskı uyguladım. Tehdit ettim. Başkasının yuvasını yıkamayacağını söyledim. Gerekirse dedektifle takip ettireceğimi, bunun cezasız kalmayacağını belirttim" diye konuştu.

'KIZIMIN İFFETSİZ BİR HAYATI YOKTU'

Duruşmada tanık olarak dinlenen anne F.A. ise olaydan kızının anlatmasıyla haberi olduğunu, kızının iffetsiz bir yaşantısı olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, mağdur D.A.'nın adli görüşme odasında ifadesinin alınmasına hükmedip, sanık C.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.