Son Dakika Haberleri: Kızına Cinsel İstismarda Bulunmakla Suçlanan Baba Tutuklandı

Kızına Cinsel İstismarda Bulunmakla Suçlanan Baba Tutuklandı

30 dakika önce

İZMİR'in Menderes ilçesinde, M.B., lise öğrencisi kızı A.B.'ye (17) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Kızına Cinsel İstismarda Bulunmakla Suçlanan Baba Tutuklandı, System.String[]
İZMİR'in Menderes ilçesinde, M.B., lise öğrencisi kızı A.B.'ye (17) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçlamayı kabul etmeyen M.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Menderes'te yaşayan, lise son sınıf öğrencisi A.B., okuldaki rehber öğretmenine gidip, intihar etmeyi düşündüğünü söyledi. Önce sebebini açıklamayan A.B., öğretmeninin ısrarı üzerine babası M.B.'nin, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Rehber öğretmen, öğrencisini alarak, polise gitti. Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadesine başvurulan A.B., babasının, alkol aldığı zamanlarda annesine şiddet uyguladığını, kendisine de cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Bunun üzerine gözaltına alınan M.B., sorgusunda, suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:32 Kaynak: DHA

Menderes, İzmir, Güncel
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