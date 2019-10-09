Son Dakika Haberleri: Kızına işkence eden adam tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Kızına işkence eden adam tutuklandı

Kızına işkence eden adam tutuklandı

1 saat önce

Taksim'de bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Muzaffer A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kızına işkence eden adam tutuklandı, System.String[]

Taksim'de bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Muzaffer A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sosyal medyada paylaşılan videoda 19 yaşındaki öz kızı Tuğba A.'ya işkence ettiği görülen Muzaffer A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Muzaffer A., polis ekipleri eşliğinde İstanbul Adalet Sarayına getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan Muzaffer A., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

İstanbul, Beyoğlu, Taksim, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:53 Kaynak: İHA
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