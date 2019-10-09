Son Dakika Haberleri: Kızına işkence ettiği iddia edilen şüpheli adliyeye getirildi
Son Dakika 3. Sayfa Kızına işkence ettiği iddia edilen şüpheli adliyeye getirildi

Kızına işkence ettiği iddia edilen şüpheli adliyeye getirildi

1 saat önce

Kızına işkence ettiği iddia edilen şüpheli adliyeye getirildiİSTANBUL - Taksim'de bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kızına işkence ettiği iddia edilen şüpheli adliyeye getirildi

İSTANBUL - Taksim'de bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının neden yaptınız sorusuna 'Çek çek' diyerek cevap verdi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda 19 yaşındaki öz kızı Tuğba A.'ya işkence ettiği görülen Muzaffer A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli Muzaffer A. polis ekipleri eşliğinde İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Gazetecilerin 'Neden yaptınız?' sorusuna çek çek diye cevap veren Muzaffer A. savcılığa çıkarılacak.

Kızına işkence ettiği iddia edilen şüpheli adliyeye getirildi

Taksim, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:55 Kaynak: İHA
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