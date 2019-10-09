Son Dakika Haberleri: Kızına işkence ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Kızına işkence ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kızına işkence ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

56 dakika önce

Kızına işkence ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandıİSTANBUL - Taksim'de bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A., adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kızına işkence ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Taksim'de bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A., adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda 19 yaşındaki öz kızı Tuğba A.'ya işkence ettiği görülen Muzaffer A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli Muzaffer A. polis ekipleri eşliğinde İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan Muzaffer A., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli Muzaffer A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kızına işkence ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Taksim, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:08 Kaynak: İHA
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