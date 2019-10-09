Son Dakika Haberleri: Kızına işkence yapan baba adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Kızına işkence yapan baba adliyeye sevk edildi

Kızına işkence yapan baba adliyeye sevk edildi

40 dakika önce

19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kızına işkence yapan baba adliyeye sevk edildi, System.String[]

19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan baba emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde baba, kızının üstüne oturduktan sonra yumruk atıyordu. Tepkilere sebep olan bir görüntünün ardında baba için gözaltı kararı çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:
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-Şüphelinin emniyetten çıkarılışı
- Polis aracına bindirilmesi
-Sosyal medyada paylaşılan görüntüler


- İstanbul
Başsavcı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:56 Kaynak: DHA
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