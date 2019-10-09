Kızına işkence yapan baba adliyeye sevk edildi
32 dakika önce
19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:02 Kaynak: DHA
19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan baba emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde baba, kızının üstüne oturduktan sonra yumruk atıyordu. Tepkilere sebep olan bir görüntünün ardında baba için gözaltı kararı çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye getirildi.
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