Son Dakika Haberleri: Kızına işkence yapan baba adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Kızına işkence yapan baba adliyeye sevk edildi

Kızına işkence yapan baba adliyeye sevk edildi

2 saat önce

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 19 yaşındaki kızına işkence yaptığının belirlenmesi üzerine gözaltına alınan baba, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Kızına işkence yapan baba adliyeye sevk edildi, System.String[]

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 19 yaşındaki kızına işkence yaptığının belirlenmesi üzerine gözaltına alınan baba, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba Muzaffer A. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli baba Muzaffer A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Muzaffer A, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli Muzaffer A. ifade vermek üzere savcılık katına çıkarıldı.

İstanbul Adliyesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:18 Kaynak: AA
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