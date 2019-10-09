Kızına işkence yapan baba gözaltında
1 saat önce
19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:16 Kaynak: DHA
19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında baba gözaltına alındı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde baba, kızının üstüne oturduktan sonra yumruk atıyordu. Tepkilere sebep olan bir görüntünün ardında baba için gözaltı kararı çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- İstanbul
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