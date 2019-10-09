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Kızına işkence yapan baba tutuklandı

1 saat önce

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 19 yaşındaki kızına işkence yaptığının belirlenmesi üzerine gözaltına alınan baba, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Kızına işkence yapan baba tutuklandı, System.String[]

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 19 yaşındaki kızına işkence yaptığının belirlenmesi üzerine gözaltına alınan baba, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba Muzaffer A. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli baba Muzaffer A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Muzaffer A, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek savcılık katına çıkarıldı.

Şüphelinin ifadesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu savcısı tarafından alındı.

Savcılık şüpheliyi, 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen, "kasten yaralama" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Mağdurun emniyetteki ifadesinde, astım hastası olduğunu, evin camını açtığını, babasının kapatmasını istemesi üzerine çıkan tartışmada şüphelinin kendisine şiddet uyguladığını anlattığı öğrenildi.

Mağdurun, sosyal medyada paylaşılan görüntüyü ise evde yatalak olan annesine çektirdiği belirtildi.

Başsavcı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:42 Kaynak: AA
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