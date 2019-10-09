Son Dakika Haberleri: Kızına işkence yapan babaya tutuklama talebi
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Kızına işkence yapan babaya tutuklama talebi

1 saat önce

İSTANBUL'da 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Muzaffer A. "Kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kızına işkence yapan babaya tutuklama talebi, System.String[]

İSTANBUL'da 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Muzaffer A. "Kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen kişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Muzaffer A. adliyeye gönderildi. Muzaffer A. savcılık sorgusunun ardından  "Kasten yaralama' suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Başsavcı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:55 Kaynak: DHA
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