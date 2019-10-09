Kızına işkence yapan kişi 4 günde ikinci kez gözaltına alındı

İSTANBUL'da 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişinin, 5 Ekim'de de kızının şikayetçi olması üzerine gözaltına alındığı ancak nöbetçi savcının verdiği talimat sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; 19 yaşındaki Tuğba A. babasının evlerinde kendisini darp ettiğini ve iki dişinin kırıldığını belirterek şiddet anlarına ait videolarla birlikte 5 Ekim'de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından aynı gün yakalanan baba Muzaffer A. ifadesi alındıktan sonra, nöbetçi savcının verdiği talimatla emniyetten serbest bırakıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin tepki toplaması üzerine dün kızana işkence yapan baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Baba Muzaffer A. hakkında çıkartılan yakalama kararı üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Muzaffer A.'yı tekrar yakalayarak gözaltına aldı.

BANA VURMASINI HAZMEDEMEDİM

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınan baba Muzaffer A., ilk önce kızının kendisine vurduğunu bunu hazmedemediğini kendisini kaybederek kızını dövmeye devam ettiğini söylediği öğrenildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'nde ki ifadesi tamamlanan Muzaffer A. adliyeye sevk edildi.