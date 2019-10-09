Son Dakika Haberleri: Kızına işkence yapan kişi 4 günde ikinci kez gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Kızına işkence yapan kişi 4 günde ikinci kez gözaltına alındı

Kızına işkence yapan kişi 4 günde ikinci kez gözaltına alındı

1 saat önce

İSTANBUL'da 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişinin, 5 Ekim'de de kızının şikayetçi olması üzerine gözaltına alındığı ancak nöbetçi savcının verdiği talimat sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.

İSTANBUL'da 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişinin, 5 Ekim'de de kızının şikayetçi olması üzerine gözaltına alındığı ancak nöbetçi savcının verdiği talimat sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; 19 yaşındaki Tuğba A. babasının evlerinde kendisini darp ettiğini ve iki dişinin kırıldığını belirterek şiddet anlarına ait videolarla birlikte 5 Ekim'de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından aynı gün yakalanan baba Muzaffer A. ifadesi alındıktan sonra, nöbetçi savcının verdiği talimatla emniyetten serbest bırakıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin tepki toplaması üzerine dün kızana işkence yapan baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Baba Muzaffer A. hakkında çıkartılan yakalama kararı üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Muzaffer A.'yı tekrar yakalayarak gözaltına aldı.

BANA VURMASINI HAZMEDEMEDİM

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınan baba Muzaffer A., ilk önce kızının kendisine vurduğunu bunu hazmedemediğini kendisini kaybederek kızını dövmeye devam ettiğini söylediği öğrenildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'nde ki ifadesi tamamlanan Muzaffer A. adliyeye sevk edildi.

Kızına işkence yapan kişi 4 günde ikinci kez gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gelecek
Fotoğraf stüdyosu sahibi, kıyafetlerini değiştiren kadınların görüntülerini gizli kamerayla kaydetti, serbest bırakıldı Günlük burç yorumları 9 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerdeki baba, kızını camı kapatmadığı için darp etmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 14:46:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızına işkence yapan kişi 4 günde ikinci kez gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]