Kızına işkence yapan kişi 4 günde ikinci kez gözaltına alındı
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İSTANBUL'da 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Muzaffer A. "Kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:04 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Muzaffer A. "Kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen kişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Muzaffer A. adliyeye gönderildi. Muzaffer A. savcılık sorgusunun ardından "Kasten yaralama' suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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