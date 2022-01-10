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KIZINA İSTİSMARDAN CEZA ALAN BABANIN SUÇSUZ OLDUĞU 7 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

KIZINA İSTİSMARDAN CEZA ALAN BABANIN SUÇSUZ OLDUĞU 7 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

10.01.2022 11:02

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Z.K. (56), o dönem 9 yaşında olan kızı M.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılandığı davada, 2014 yılında, 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Z.K. (56), o dönem 9 yaşında olan kızı M.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılandığı davada, 2014 yılında, 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Dosyanın taşındığı Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yeniden yargılanan Z.K. 7 yıl sonra beraat etti.

Karabağlar ilçesinde 2012 yılında, ortaokul öğrencisi M.K., teknoloji ve tasarım öğretmenine mektup yazarak, 4 yıl önce babası Z.K.?nin cinsel istismarına uğradığını anlattı. Öğretmenin ihbarı üzerine Z.K. hakkında adli süreç başlatıldı. Soruşturma sonunda Z.K. hakkında 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan dava açılırken, M.K. ise devlet korumasına alındı. Suçlamaları reddeden Z.K., İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 2014 yılında zincirleme olarak kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Z.K.'nin avukatı cezaya itiraz edip, dosyayı temyize taşıdı.

'KESİN VE İNANDIRICI DELİL YOK' KARARI

2015 yılında yetiştirme yurdundan kaçan M.K., polis ekiplerince bulundu. M.K. ifadesinde yurttan kendi isteğiyle kaçtığını ve 2012 yılında da ailesinin evinde kalmak istemediği için babası Z.K.'ye iftira attığını söyledi. Dosya, 2017 yılında Yargıtay'da görüşülmeye başlandı. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında, M.K.'nin babasına iftira attığını söylemesine rağmen yerel mahkeme kararının onanmasını talep etti. Aradan yaklaşık 7 yıl geçtikten sonra geçen ekim ayında Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, M.K.'nin beyanlarının soyut olduğu, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı ve sanık hakkında uzun süre sonra şikayette bulunulmuş olması gerekçesiyle oy birliğiyle kararın bozulmasına karar verip, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

DURUŞMADA DA ŞİKAYETÇİ OLMADI

Tutuksuz sanık Z.K., bozma kararının ardından 30 Aralık'ta İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hakim karşısına çıktı. Z.K., üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini tekrarladı. Söz alan M.K. de babasından şikayetçi olmadığını belirterek, bozma kararına uyulmasını talep etti. Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, Z.K. için beraat kararı istedi. Konuşmaların ardından heyet kararını açıkladı. Heyet; yeterli, kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığına kanaat getirerek, Z.K.'nin beraatine karar verip, duruşmayı bitirdi.

'KANAYAN YARA UZUN YARGILAMA'

Z.K.'nin avukatı Ali Balcı, beraat kararının geç geldiğini ve bu durumun yargılamanın kanayan yaralarından biri olduğunu belirterek, "Yeniden yapılan yargılamada da müvekkilim beraat etti. 7 yıllık temyiz süreci oldu. 7 yıllık süreç, insan hayatı için oldukça uzun. Müvekkilim de bu süreçte çok yıprandı" dedi.

KIZINA İSTİSMARDAN CEZA ALAN BABANIN SUÇSUZ OLDUĞU 7 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI
KIZINA İSTİSMARDAN CEZA ALAN BABANIN SUÇSUZ OLDUĞU 7 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI
KIZINA İSTİSMARDAN CEZA ALAN BABANIN SUÇSUZ OLDUĞU 7 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

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Ceza Dairesi, Karabağlar, Yargıtay, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIZINA İSTİSMARDAN CEZA ALAN BABANIN SUÇSUZ OLDUĞU 7 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIZINA İSTİSMARDAN CEZA ALAN BABANIN SUÇSUZ OLDUĞU 7 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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