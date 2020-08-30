Kızına sahip çıkan kayınpederini tehdit edip, aracına zarar verdi - Son Dakika

Kızına sahip çıkan kayınpederini tehdit edip, aracına zarar verdi

İZMİR'de Gürbüz D. (27), şiddet uyguladığı eşi Sevgi D. (27), babaevine dönünce, kayınpederi Resul Bayram'ı tehdit etmeye başladı.

Kızına sahip çıkan kayınpederini tehdit edip, aracına zarar verdi, System.String[]

İZMİR'de Gürbüz D. (27), şiddet uyguladığı eşi Sevgi D. (27), babaevine dönünce, kayınpederi Resul Bayram'ı tehdit etmeye başladı. Eşini, yeniden kendisi ile yaşamaya zorladığı iddia edilen ve tehditlerini sürdüren Gürbüz D., en son yanındaki bir grupla kayınpederinin evinin önüne giderek, park halindeki aracını sopayla parçaladı. O anlar, Bayram'ın yakınlarınca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Damadı tarafından sürekli tehdit edildiğini söyleyen Resul Bayram, "Kızımın, torunumun ve kendi ailemin can sağlığından endişe ediyorum. Gürbüz D. bizleri, sürekli öldürmekle tehdit ediyor" dedi.

Bayraklı ilçesinde yaşayan Sevgi D., ailesinin itirazlarına rağmen 2 sene önce, bir işletmenin sahibi Gürbüz D. ile evlendi. Evliliklerinin 5'inci ayında, Sevgi D. hamile kaldı, Gürbüz D. ise işlediği bir suçtan dolayı cezaevine girdi. Gürbüz D. cezaevinden çıktıktan bir süre sonra eşi Sevgi D.'ye şiddet uygulamaya başladı. Bu dönem karakola da başvuran Sevgi D., iddiaya göre, eşinin tehditleri nedeniyle korkup, ne darp raporu alabildi ne de şikayetçi olabildi. Babasının sahip çıkarak, evine götürdüğü Sevgi D.'yi, bir süre sonra eve gelen eşi zorla buradan aldı. Olay sonrası kayınpederi Bayram ile husumet yaşayan Gürbüz D., iddiaya göre, defalarca kayınpederini arayıp, tehtit etti. Gürbüz D.'nin, son 1 ay içinde 2 kez Bayram'ın evininin önüne, kalabalık gruplarla geldiği öne sürüldü.

Gürbüz D.'nin en son gerçekleştirdiği olay ise Bayram'ın yakınlarınca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Gürbüz D., bir grupla kayınpederinin hafif ticari aracına zarar verdi. Görüntülerde, Gürbüz D.'nin, Bayram'ın aracına sopayla vurup, camlarını kırdığı, kapılarına zarar verdiği görüldü. Bayram, son olay sonrası karakola giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine yakalanarak gözaltına alınan Gürbüz D.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. 'HİÇ İSTEMEDİM, MECBUR KALDIM'Daha önce de şiddet uyguladığı için kızını almaya çalıştığını dile getiren Bayram, Gürbüz D.'nin kendisine pompalı tüfek de doğrulttuğunu dile getirerek, "Gürbüz. D. ile kızım 2 sene önce evlendi. Ben aslında en başından beri bu evliliği istemiyordum. Psikopat olduğunu evlenmeden önce araştırıp öğrenmiştim. Ama kızım çok istedi, beni zorladı. 'Vermezsen, kaçarım' dedi. Mecbur kaldım, verdim. Evlendikten 4 ya da 5 ay sonra kızım hamile kaldığında, hapishaneye girdi. 6-7 ay boyunca ailemle birlikte dükkanına baktım. 100 bin TL kadar borcu vardı, onu ödedim" dedi.'ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR, KORKUYORUZ'Kızının ve torununun Gürbüz D. tarafından zorla tutulduğunu ve hapis hayatı yaşadıklarını söyleyen Bayram, "Bu olay, 21 Ağustos Cuma günü saat 18.00'de yaşandı. Görüntüleri, 15 yaşındaki kızım, korkudan perdenin arkasından çekmiş. Onun da psikolojisi bozuldu. Bu kişi, gereken cezayı bulsun. Elini, kolunu sallayarak geziyor. Şu an korku içindeyiz. Benim ve ailemin can güvenliği tehlikede. Ne zaman gelip bize zarar vereceğini bilemem. Madde kullanıyor. Benim kızım şu an tehditle tutuluyor. Kızımı, 'Benden ayrılırsan seni, babanı, aileni öldüreceğim' diyerek tehdit ediyor. Benim kızımı ve torunumu eve kilitliyor. 1, 5 yaşındaki torunum, güneş yüzü görmüyor. Bu kişiye gereken ceza verilsin, kanun ne ise yerini bulsun. Aracı yaptıracak param yok. Şu an 15 bin lira masrafı var. Ben inşaatta çalışıyorum. İşe götürecek malzemelerimi götüremiyorum. Bu olaydan sonra karakola gittim pazartesi günü avukat ile birlikte savcılığa gideceğiz" diye konuştu.

kızım dizisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 12:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kızına sahip çıkan kayınpederini tehdit edip, aracına zarar verdi - Son Dakika

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