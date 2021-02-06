Kızına şiddet uygulayan kadınla ilgili Bakanlık açıklama yaptı: Avukatlarımız takip ediyor - Son Dakika

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Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yaklaşık 3 ay önce meydana geldiği belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi.

Görüntülerde, Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görüldü. Nurcan S.'nin, bu sırada evde bulunan, ailenin diğer üyeleri olduğu tahmin edilen kişileri de zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Nurcan S.'nin şiddet uyguladığı kızı ile diğer iki çocuğunun devlet korumasına alınıp yurda yerleştirildiği belirtildi. 3 ay önce ortaya çıkan olayın ardından Nurcan S.'nin gözaltına alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı ileri sürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada görüntülerin yeniden gündeme gelmesi sonrası Nurcan S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, anne hakkında adli sürecin devam etmekte olduğunu belirterek, "Hukuki süreç, avukatlarımız kanalıyla da takip edilmektedir" açıklamasını yaptı.