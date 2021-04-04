Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi - Son Dakika

Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi

04.04.2021 08:32

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Nurcan Serçe'nin, 14 yaşındaki kızı Dilek'i ağır bir şekilde darbettiği görüntüler tüyleri diken diken etti. Görüntülerin ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan anne Nurcan Serçe, suçunu itiraf etti. Savcı, kızını öldüresiye döven anneye 20 yıl hapis cezası istedi.

Şubat ayında sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Nurcan Serçe'nin (36), 14 yaşındaki kızı Dilek'i ağır bir şekilde dövdüğü anlar infial yaratmıştı.

İLK VUKUATI DEĞİL

Görüntülerin ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan anne Nurcan Serçe, suçunu itiraf ederek pişman olduğunu söylemişti. Ayrıldığı eşinden 4 çocuğu olan Serçe'nin diğer çocuklarını dövdüğü için de daha önceden soruşturma yapıldığı anlaşıldı.

"ANNEM BİZİ DÖVSÜN DİYE SOPA GETİRİRDİ"

Hürriyet'in haberine göre son soruşturma kapsamında ifadeleri alınan çocuklar da annelerin kendilerini dövdüğünü anlattı. Çocuklardan biri ifadesinde Serçe'nin birlikte yaşadığı ve Dilek'in dövüldüğü anları videoya alan Hayrettin Bahar'ın annelerini kendilerini dövmesi için sürekli kışkırttığını söyledi ve "Annem bizi döverken Hayrettin bir sopa getirir ve annemin bizi sopayla dövmesini isterdi" diyerek yaşadıkları korkuyu anlattı.

20 YIL HAPSİ İSTENECEK

Soruşturmayı tamamlayan savcılık anne için 'çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçlamasıyla; çocukları dövmesi için anneyi kışkırtan Hayrettin Bahar için de 'çocuğu öldürmeye azmettirmek' suçlamasıyla iddianame hazırladı. Her ikisi için de 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' istendi. Ancak suç teşebbüs aşamasında kaldığı için 20 yıla kadar hapse dönüşecek.

Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi

Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi - Son Dakika


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