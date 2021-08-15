Üye Girişi
Kızına tokat attı, asansör aynasını çatlattı... O anlar kamerada - Son Dakika

Kızına tokat attı, asansör aynasını çatlattı... O anlar kamerada

15.08.2021 12:59

Kızına tokat attı, asansör aynasını çatlattı.

Kızına tokat attı, asansör aynasını çatlattı... O anlar kamerada

Havuzdan geç çıkan kızını asansörde tokatlayan baba kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta havuzda fazla vakit geçiren küçük kız babasının öfkesiyle karşılaştı. Havuz kenarında babası tarafından darp edilmeye başlanan kız korku dolu anlar yaşadı. Şiddet anlarının devamında kızı ile asansöre binen baba, kızına attığı tokatla asansör camını çatlattı. Yaşanan o anlar ise asansörde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. İddialara göre havuzda fazla vakit geçirdiği için kızına sinirlenen M.A. isimli yabancı uyruklu baba küçük kızı havuz kenarında darp etmeye başladı. Kızını eve götürmek isteyen babanın siniri asansörde de geçmeyince küçük kıza uygulanan şiddet durmadı. Siniri devam eden baba asansörde kızına attığı tokatla asansörün camını çatlattı. Küçük kızın yaşadığı o korku dolu anlar ise asansörün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kızına tokat attı, asansör aynasını çatlattı... O anlar kamerada
Kızına tokat attı, asansör aynasını çatlattı... O anlar kamerada
Kızına tokat attı, asansör aynasını çatlattı... O anlar kamerada
Kızına tokat attı, asansör aynasını çatlattı... O anlar kamerada

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızına tokat attı, asansör aynasını çatlattı... O anlar kamerada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muğla'da alevlerle mücadele eden ormancı, desteğe gelen TOMA'ları görünce: Sizi Allah gönderdi, Cennetten mi düştünüz? 12:51 Muğla'da alevlerle mücadele eden ormancı, desteğe gelen TOMA'ları görünce: Sizi Allah gönderdi, Cennetten mi düştünüz? Fransız ekibe ya Pelkas gidecek ya da Ozan! Dembele transferinde ikisinden birisi takasta kullanılacak 12:18 Fransız ekibe ya Pelkas gidecek ya da Ozan! Dembele transferinde ikisinden birisi takasta kullanılacak Son Dakika: Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlara çağrı! Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi verilmeli 11:54 Son Dakika: Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlara çağrı! Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi verilmeli
Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı 11:23 Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi 10:35 Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi 35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor 10:32 35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor
Son Dakika! Sıfır noktasındaki birliklere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ördüğümüz duvarla giriş-çıkışları engelleyeceğiz 09:57 Son Dakika! Sıfır noktasındaki birliklere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ördüğümüz duvarla giriş-çıkışları engelleyeceğiz Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar 08:55 Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar

Son Dakika Haberleri
13:09 Mert Günok'un Beşiktaş ile anlaşması sonrası, Başakşehir ile sözleşmesi feshedildi
12:32 Süper Lig şimdi başladı! Dün yapılan ilk maç sonrası Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdı
12:25 Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı
12:18 Fransız ekibe ya Pelkas gidecek ya da Ozan! Dembele transferinde ikisinden birisi takasta kullanılacak
12:09 Demet Akalın sözünü tutu! Yangında evini kaybeden Fatma Teyze evine kavuştu
11:56 Eşiyle boşanma aşamasında olan adam, sokak ortasında baldızını bacağından vurdu
11:54 Son Dakika: Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlara çağrı! Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi verilmeli
11:49 TFF ile beIN Sports arasında anlaşma sağlandı! 350 milyon TL zam bekleyen kulüpler, 25 milyon TL'lik farka 'evet' dedi
11:22 Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı
11:00 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik
Mert Günok'un Beşiktaş ile anlaşması sonrası, Başakşehir ile sözleşmesi feshedildi Mert Günok'un Beşiktaş ile anlaşması sonrası, Başakşehir ile sözleşmesi feshedildi         
13:09
Süper Lig şimdi başladı! Dün yapılan ilk maç sonrası Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdı Süper Lig şimdi başladı! Dün yapılan ilk maç sonrası Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdı         
12:32
Demet Akalın sözünü tutu! Yangında evini kaybeden Fatma Teyze evine kavuştu Demet Akalın sözünü tutu! Yangında evini kaybeden Fatma Teyze evine kavuştu         
12:09
TFF ile beIN Sports arasında anlaşma sağlandı! 350 milyon TL zam bekleyen kulüpler, 25 milyon TL'lik farka 'evet' dedi TFF ile beIN Sports arasında anlaşma sağlandı! 350 milyon TL zam bekleyen kulüpler, 25 milyon TL'lik farka 'evet' dedi         
11:49
Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi         
10:49
Sel felaketinde son durum! Batı Karadeniz'de 59 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 77 kişi kayıp! Sel felaketinde son durum! Batı Karadeniz'de 59 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 77 kişi kayıp!         
10:35
Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var         
10:25
Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı         
09:45
Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi         
02:09
Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı         
00:01
Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı         
22:27
Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi         
21:08
ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı         
18:13
ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere         
17:33
Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı         
15:35
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2021 13:13:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızına tokat attı, asansör aynasını çatlattı... O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement