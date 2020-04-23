Kızına verdiği sözü, hazırladığı videoyla yerine getirdi - Son Dakika
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Kızına verdiği sözü, hazırladığı videoyla yerine getirdi

6 saat önce

Kızına verdiği sözü, hazırladığı videoyla yerine getirdi*- Antalya'nın Kaş ilçesinde oturan turizmci Erdal Okurgan, kızı Elif'e verdiği İkinci Meclis Binası'na götürme sözünü koronavirüs nedeniyle yerine getiremedi.

Kızına verdiği sözü, hazırladığı videoyla yerine getirdi

*- Antalya'nın Kaş ilçesinde oturan turizmci Erdal Okurgan, kızı Elif'e verdiği İkinci Meclis Binası'na götürme sözünü koronavirüs nedeniyle yerine getiremedi.

*- Kızının üzülmesine dayanamayan Erdal Okurgan, özel bir görüntü tekniğini kullanarak kızının İkinci Meclis Binası'nda şiir okuduğu görüntüler hazırlayıp, sürpriz yaptı.

Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi'nde oturan Erdal Okurgan, bu kış boş vakitlerinde kızıyla birlikte internet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeleri gezmeye karar verdi. Baba- kız internetten müzeleri gezerken, Kalkan İlkokulu 2. sınıf öğrencisi olan 8 yaşındaki Elif Okurgan, bugün Ankara Cumhuriyet Müzesi olan İkinci Meclis Binası'nı çok beğendi. Elif, babasından kendisini buraya götürmesini istedi. Babası da bu yıl 23 Nisan günü götürmek için söz verdi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan kızına verdiği sözü yerine getiremedi. Elif bu duruma üzülünce Erdal Okurgan, kızına sürpriz hazırlamaya karar verdi.

Baba Okurgan, sinema ve dizi sektöründe sıkça kullanılan 'greenbox' olarak bilinen yeşil ekran önünde kızının görüntülerini çekti. Kızının şiir okuduğu görüntüleri bilgisayar üzerindeki bir programdan 'chroma anahtar montaj tekniği' ile montajlayan Erdal Okurgan, Elif'in 2. Meclis Binası'nda şiir okuduğu görüntüler elde etti. Hazırladığı bu görüntüyü sosyal medyadan paylaşan Erdal Okurgan, kızına sürpriz yaptı. Elif Okurgan da sürpriz karşısında şaşırırken, morali az da olsa yerine geldi.

Kızına verdiği sözü, hazırladığı videoyla yerine getirdi

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 01:43 Kaynak: DHA

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