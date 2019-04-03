Kızına Yapılan Tacizi Şikayet Etti, Hem İşten Atıldı Hem de Haklarını Alamıyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Sezgin Veli (46) adlı vatandaş, kablo üretimi yapan bir fabrikada ustası olduğunu belirttiği kişinin kızını taciz ettiğini öğrenmesi üzerine şikayet etti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Sezgin Veli (46) adlı vatandaş, kablo üretimi yapan bir fabrikada ustası olduğunu belirttiği kişinin kızını taciz ettiğini öğrenmesi üzerine şikayet etti. Şikayetten sonra tutuklu yargılama kararı çıkarılan şüpheli şahsın intihar etmesi, Sezgin Veli'nin işten çıkarılmasına neden oldu. Veli, şimdi ise işinden usulsüz bir şekilde çıkarılmasına rağmen haklarını alamadığını iddia etti.



Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde geçtiğimiz 2018 yılında 18 yaşından küçük kız çocuğuna yapılan istismarı fark eden baba Sezgin Veli, "Çocuğumun taciz edilmesinden dolayı, bir baba olarak yapılması gerekeni yaptığım için işimden usulsüz bir şekilde atıldım. Şimdi de haklarımdan mahrum bırakılıyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi. Tacize uğradığını iddia ettiği kızının devlet koruması altında olduğunu ve 18 yaşına bastığı için gidip alabildiğini kaydeden Veli, maddi imkansızlıklardan dolayı kızını almaya gidemediğini ifade etti. Söz konusu olayı en başından anlatan Veli, "16 yıl beraber çalıştığımız, benim 'baba' dediğim, kızımın küçükken 'dede' dediği; işten çıkarılmadan önce çalıştığım fabrikada ustam olan 65 yaşındaki şahıs, eskiden beri evimize gidip geliyordu. Hatta bazen hasta olduğum zaman eve erzak getirdiği de oluyordu. 16 yıl öyle beraber çalışıyorduk ki baba-oğul gibiydik." diye konuştu.



"Mesajla öğrendim"



16 Nisan 2018 gününün sabahında telefonuna gelen bir mesajla kızının taciz edildiğini öğrendiğini iddia eden Veli, "Bana böyle bir mesaj geldikten sonra eşimi aradım, 'böyle bir masaj' geldi diye. Daha sonra çocukla konuştuktan sonra bu istismarın sürekli olduğunu öğrendik. Durumu öğrendikten sonra fabrikada çalıştığım kısım şefime çıktım. Ustam tarafından kızımın taciz edildiğini bildirdim. O da fabrikanın genel müdürüne çıkmamı söyledi. Genel müdüre de olayı anlattım. Genel müdür de 'bana delil ve belgeyle gel' dedi. Ondan sonra o şahsı takip etmeye başladım. Takip ederken çevredeki esnaf da iki yıldır çocuğumun taciz edildiğini bana söylediler." ifadelerini kullandı.



"İntihar etti"



Daha sonra direk savcılığa gittiğini kaydeden Veli, "Savcı da önce karakola gitmemi ve şikayet etmemi istedi. Karakola giderken zanlının çocukları tarafından tehdit edildim. Fabrikanın genel müdürü, zanlıyı şikayet etmemem için ikna etmeye bile çalıştı. Şikayeti yaptıktan sonra çocuğum devlet koruması altına alındı. Daha sonra zanlı tutuklandı. Zanlı tutuklandıktan 1 gün sonra fabrikanın genel müdürü bu kez evime geldi ve yaptığım şikayetten vazgeçirmeye çalıştı. Zanlı 16 Nisan 2018 tarihinde yargılanmak üzere tutuklandı. 3 ay tutuklu yargılandı. Sağlık nedenlerinden dolayı serbest bırakıldı ve 3 ay tutuksuz yargılandı. 19 Şubat 2019 tarihinde hakim bir kez daha tutuklu yargılama kararı verdi. Tutuklu yargılama kararı verildikten sonra bu şahıs Çorlu Adliyesi'nin dördüncü katından atlayarak intihar etti." dedi.



22'inci maddeden işine son verildi



Kızını istismar ettiğini iddia ettiği şahsın intihar ettiğini aynı gün işe giderken öğrendiğini dile getiren Veli, "Fabrikaya işe gittiğimde şefim, şahıs intihar ettiği için beni izne göndermeye çalıştı. Fabrikanın insan kaynaklarına gittim. Orada bana 'acil çoluk çocuğunu al bu şehri terk et' dediler. Ama izin kağıdını imzalatmadılar bana. Fabrikanın genel müdürü, insan kaynaklarını yanına çağırdı. İnsan kaynakları, genel müdürün yanından geldikten sonra beni yine apar-topar göndermeye çalıştı. O hengamede korkutarak bana istifa dilekçesi yazdırdılar. Can güvenliğim de olmadığı için yine karakola gittim ve koruma kararı çıkarttırdım. Karakoldaki dilekçemde tedbir amaçlı işimden istifa ettirildiğimi belirttim. 12 Şubat 2019 tarihinde tedbir amaçlı istifa dilekçesi yazdırdılar bana. 25 Şubat tarihinde ise 22'nici maddeden işten çıkarıldığımı daha sonra bana gelen mesajla öğrendim. 22'nci madde ise 'diğer sebepler' oluyor." şeklinde konuştu.



"2 kere arabulucuya gittik"



Fabrika yönetiminin bütün sorumlunun kendisiymiş gibi faturayı kendisine kestiğini iddia eden Veli, "İşten çıkarıldığımı öğrendikten sonra fabrikaya gittim. Bana işten çıkarılmam nedeniyle bütün haklardan faydalanacağımı ama işe geri alınmayacağımı söylediler. 2 kere arabulucuya gittik. İlkinde hakkımı vereceklerini söylediler. Bütün raporlarımda da mevcut olduğu gibi çalıştığım süre boyunca fabrikadaki işten dolayı bir takım sağlık sorunlarım oluştu. Sakatlandım. Ameliyat gerektiren hastalıklara kapıldım. Şuan fabrikalar, bende 4 tane fıtık olduğu için beni işe almıyorlar. Fabrika yönetimiyle ilk arabulucuya gittiğimizde bu sorunlarımın masraflarının karşılanacağı, tazminatımın ödeneceği ve diğer bütün haklarımı alacağımı söylediler. İkinci kez arabulucuya gittiğimizde patron, 'tazminattan 16 bin 250 lira alacağın var ama ödemiyorum. Adaletin kestiği parmak acımaz. Mahkemeye versin, hakkını orada arasın' dediğini söylediler." sözlerine yer verdi.



"Eşim hasta ve sakat haliyle ev geçindirmeye çalışıyor"



Bu süreç içerisinde sürekli psikolojik baskıya da uğradığını kaydeden Veli, "Şimdi ise dava açacak bir kuruş param yok. Devlet koruması altında olan çocuğumu 18 yaşına geldiği için maddi imkansızlıklardan dolayı almaya gidemiyorum. Çocuğumun taciz edilmesinden dolayı, bir baba olarak yapılması gerekeni yaptığım için işimden atıldım ve şimdi de haklarımdan mahrum bırakılıyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. 12 Şubat tarihinde bana tedbir amaçlı istifa dilekçesi imzalattılar. 25 Şubat tarihinde 22'nci maddeden işten çıkarıldım. 6 Mart tarihinde ise gelen bir masajla işten çıkarıldığımı öğrendim. Şuan işsiz olduğum için pazarda bir arkadaşımın satmam için bana verdiği kemerleri satmaya çalışıyorum. Eşim, hasta ve sakat haliyle evi geçindirmeye çalışıyor. Bunun için maddi ve manevi destek istiyorum" diye konuştu.



Fabrika yönetimi ise konu yargıya intikal ettiği için açıklama yapmadı. - TEKİRDAĞ

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