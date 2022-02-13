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Kızına yapılanlar sonrası öfkeden çılgına dönen anne, hırsıza parke taşıyla saldırdı - Son Dakika

Kızına yapılanlar sonrası öfkeden çılgına dönen anne, hırsıza parke taşıyla saldırdı

13.02.2022 11:28

Esenyurt'ta alışveriş yapan anne ile kızına sözlü ve fiziki saldırıda bulunan bir şahıs, sonrasında genç kızın çantasını gasbetmeye kalktı. Hırsız, zabıta ekiplerinin kovalamacası sonrası yakalanırken, öfkeden çılgına dönen anne yerdeki parke taşını alıp şüpheliye saldırdı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Esenyurt Cumhuriyet Caddesi'nde yaşanan olayda iddialara göre bir şahıs, pazara alışveriş yapmak için gelen anne kıza sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Ardından genç kızın çantasını alarak kaçmaya çalışan hırsız, zabıta ekipleri tarafından fark edilince aralarında kovalamaca yaşandı.

ÖFKEDEN ÇILGINA DÖNEN ANNE PARKE TAŞIYLA SALDIRDI

Yakalanan şahıs, öfkeli annenin saldırısı karşısında ne yapacağını şaşırdı. Yumruk ve tokat darbelerinin hedefi olan şahıs, pişkin pişkin gülünce ise anne öfkeden çılgına dönerek küfürler savurmaya başladı. Yerden aldığı parke taşıyla hırsıza saldırmak isteyen kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle durduruldu.

O ANLAR KAMERADA

Yakalanan hırsız olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yaşanan o anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızına yapılanlar sonrası öfkeden çılgına dönen anne, hırsıza parke taşıyla saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızına yapılanlar sonrası öfkeden çılgına dönen anne, hırsıza parke taşıyla saldırdı - Son Dakika
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