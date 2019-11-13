Son Dakika Haberleri: Kızına yazıp bestelediği şarkısını lösemi hastalarına armağan etti
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Kızına yazıp bestelediği şarkısını lösemi hastalarına armağan etti

6 saat önce

Denizlili sanatçı Efe Güngör, lösemi hastalığına dikkat çekmek için söz ve müziği kendisine ait olan 'Kardelenim' isimli şarkısına klip çekti.

Kızına yazıp bestelediği şarkısını lösemi hastalarına armağan etti, System.String[]

Denizlili sanatçı Efe Güngör, lösemi hastalığına dikkat çekmek için söz ve müziği kendisine ait olan 'Kardelenim' isimli şarkısına klip çekti. Klipte bir babanın lösemi hastalığına yakalanan kız ile ilgili yaşadıkları, dramı anlatılıyor.


Denizlili sanatçı Efe Güngör'ın lösemi hastası olan kızı için çırpınan bir babanın hikayesini anlattığı 'Kardelenim'in klip sözleri ve müziği sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Klipte lösemi hastası olan kızın doğumu ve sonrasında babası ile yaşadığı mutlu günlerin ardından hastalığın ortaya çıkması sonrası yaşananlar anlatılıyor.


Kliple ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Güngör, 'Dünya Lösemili Çocuklar Haftası' dolayısı ile böyle bir çalışma yaptıklarını kaydetti. Güngör, daha önceleri de kendisinin bu tür çalışmalar yaptığını da ifade etti.


Çalışmanın Kızılay Antalya Kan Bankası ile hastane desteğinde yapıldığını dile getiren Güngör, şarkıyı ise kendi kızına yazdığını ancak bir arkadaşları vasıtasıyla 'Kardelenim' şarkısını lösemili hastalar için değerlendirilmesi talebi gelince geri çevirmediğini vurguladı.


Güngör, "Konu çocuklar olunca, lösemi olunca hiç tereddüt etmeden 'evet' dedim. Ben Denizlili bir sanatçı olarak isterdim ki yanımda kurumlar ya da hastaneler olsun ama ne yazık ki kimse olmadı. Lösemili hastaların hayatı sevmesini ve umutlarla bağlanmasını istiyorum" dedi. - DENİZLİ

EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:14 Kaynak: İHA
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