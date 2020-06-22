Kızından aldığı ilhamla oyun tasarladı - Son Dakika

Kızından aldığı ilhamla oyun tasarladı

Bilecik'te üniversite çalışan öğretim görevlisi Osman Alagöz'ün, 4 yıl önce kızının anaokulunda "Veli Etkinliği" gününde aklına geldiği fikirden hareket ederek hazırladığı ve "Bilge Tunga" adını verdiği internet tabanlı oyun Türkçe ve İngiliz dil seçeneğiyle dünyaya açıldı.

Kızından aldığı ilhamla oyun tasarladı, System.String[]

Bilecik'te üniversite çalışan öğretim görevlisi Osman Alagöz'ün, 4 yıl önce kızının anaokulunda "Veli Etkinliği" gününde aklına geldiği fikirden hareket ederek hazırladığı ve "Bilge Tunga" adını verdiği internet tabanlı oyun Türkçe ve İngiliz dil seçeneğiyle dünyaya açıldı.


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi (matematik) Bölümü çalışanı Dr. Öğretim Üyesi Osman Alagöz, kızından ilham aldığı ve onun fikirleri ile de hazırladığı bilgisayar oyunu hakkında İHA muhabirine bilgi verdi. Alagöz, "Bilge Tunga oyununun çıkışı kızımın sayesinde oldu. Bir gün anaokulunda bizden veli katılım etkinliği istediler, o etkinlikte de çocuklara eğitici güzel bir şey yapmak için yaptığım araştırmalar sonucunda bir oyun fikir edindim. Tabii bunun hikayesi 4 yıl önceye dayanıyor. Çeşitli uzmanlarla görüşüp, bu konuda kendimi biraz daha geliştirdim. Bu işle ilgili uzman ve paydaşlarla görüştükten sonra üniversitemize Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Harun Mindivan hocamızın yönlendirmesi sayesinde bir şirket kurma yoluna geldik. KOSGEB'den bir proje yazarak destek aldık ve Tunga Soft yazılımı kurmuş olduk" dedi.


"2 boyutlu bir platform oyunu ve hayvan karakterlerimiz var"


Dr. Öğretim Üyesi Osman Alagöz, Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle çocukların evde kaldığı ve canlarının sıkıldığı için projelerini öne çektiklerini anlatarak, "Normalde Ağustos 2020'de çıkacaktı piyasaya ve çalışmalarımızı hızlandırarak daha erken aldık. Oyunumuz eğitici nitelikte bir oyun, çocukların zararlı içeriklerle oynaması ve boşa vakit getirmesinden sonlara daha faydalı zekalarına yetecek tabii. Biz matematikçi olduğumuz için matematiksel ve işlemsel akıcılığa işler belliği geliştirmeye odaklamaya birey etkili oyun tasarladık. İki boyutlu platform oyununda hayvan karakterlerimiz var. Titremeler var, senaryoda hikayesi var ve aynı zamanda online oynanabilirliği var. Bu eğitici oyunlar da pek olmayan bir özellik. Yani çocuklar arkadaşlarıyla eş zamanlı olarak aynı platformda yarışabiliyorlar. İddialı oyunumuzla biz de oyun sektöründe varız diyoruz" dedi.


"Oyunumuzda 10 tane hayvan karakteri olacak, şimdi 4 tane var"


Dr. Öğretim Üyesi Osman Alagöz, son olarak Bilecik'te dünyaya açılan bir oyun tasarladıklarını anlatarak oyunu senaryosundan bahsetti ve "Öncelikle önemli hedef kitlesine ulaşmak planlıyoruz. Bilge Tunga'nın bir artı yönü de ülkemizdeki eğitici oyun. Firmaların arasında onlarla rekabet edecek yönümüz uluslararası düzeyde eğitici oyun geliştiriyor. Oyunumuzda Türkçe-İngilizce desteği bulunmaktadır. Biz bunu ilerleyen süreçte 6 dile ulaştıracağız ve bu şekilde dünyadaki milyonlarca çocuğa ulaşmış olacağız" dedi.


Öte yandan Dr. Öğretim Üyesi Osman Alagöz'ün ilham aldığı 8 yaşındaki kızı Esmanur, oyunu büyük dikkatle oynarken, babasına oyunun level kısımlarında fikir verdiğini söyledi. - BİLECİK

Bilecik, Alagöz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 11:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızından aldığı ilhamla oyun tasarladı - Son Dakika

Son Dakika

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz         
17:42
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü         
17:41
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı         
17:25
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz         
17:23
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi         
17:19
Anne her cinste anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü Anne her cinste anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü         
17:16
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir         
17:06
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti         
17:04
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin         
16:54
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti 20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti         
16:53
Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi         
16:43
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü         
16:40
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş         
16:39
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:34
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı         
16:33
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı         
16:32
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti         
16:27
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı         
16:22
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı         
16:17
Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti         
16:17
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı         
15:59
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı         
15:57
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı         
15:56
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi         
15:47
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek         
15:44
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı         
15:30
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu         
15:25
Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi         
15:20
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı         
15:19
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor         
15:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 18:16:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızından aldığı ilhamla oyun tasarladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei