Son Dakika Haberleri: Kızından boşanan damadını vurup intihar etti
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Kızından boşanan damadını vurup intihar etti

38 dakika önce

Samsun'da bir kişi kızından boşanan eski damadını tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra kafasına dayadığı silahın tetiğini çekerek intihar etti.

Kızından boşanan damadını vurup intihar etti, System.String[]
Samsun'da bir kişi kızından boşanan eski damadını tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra kafasına dayadığı silahın tetiğini çekerek intihar etti. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde saat 22.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde eczaneleri bulunan Hasan Çelikbaş (66), yaklaşık 4 ay önce öğretmen olan kızından boşanan ve aynı eczanede çalışan 1 çocuk babası damadı Buğra Üler ile konuşmak için otomobillerle olay yerine geldiler. Burada eczaneden kaynaklanan anlaşmazlık yüzünden aralarında tartışma çıktı. Hasan Çelikbaş damadı Buğra Üler'i tabancayla boynundan ve göğsünden vurarak ağır yaraladıktan sonra aynı silahı kendi kafasına dayayarak tetiği çekti. Ağır yaralanan Hasan Çelikbaş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Buğra Üler ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hasan Çelikbaş yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(Muhammer Ay/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:45 Kaynak: İHA
İlkadım, Samsun, Güncel
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