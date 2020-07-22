Kızından haber alamayan baba eski eşi ve kızının erkek arkadaşından şikayetçi oldu - Son Dakika

Kızından haber alamayan baba eski eşi ve kızının erkek arkadaşından şikayetçi oldu

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinden annesinin yaşadığı Manisa'ya giden 16 yaşındaki E.H.'den dün akşamdan bu yana haber alınamazken, genç kızın babası Cengiz H., kızının erkek arkadaşı E.Y.'nin yanında olduğundan şüphelendiğini belirterek hem E.Y. hem de E.Y.'nin annesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

İzmir'in Menemen ilçesinde babasıyla yaşayan 16 yaşındaki E.H., iddiaya göre babasıyla yaşadığı anlaşmazlık sonrası ayrı yaşadıkları Manisa'daki annesinin yanına gitmek istedi. İddiaya göre erkek arkadaşı E.Y. ile dün akşam saatlerinde Menemen'den Manisa'ya giden genç kız, en son Manisa'nın Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde görüldü. Dün akşam saat 20.00'den beri kendisinden haber alınamayan E.H.'nin bulunması için çalışma başlatıldı. E.H.'nin babası Cengiz H. ise, kızının annesinin evine sadece çanta bırakmak için gittiğini ve bir daha da haber alınmadığını ifade ederek, "Kızımı büyük ihtimalle erkek arkadaşı ve onun annesi saklıyor. Ben annesi ve erkek arkadaşı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.

"Kızımın hayatından şüphe ediyorum"

Cengiz H., "Kızım dün akşam saat 19.30'da çalıştığı iş yerinden çıkıyor, erkek arkadaşı ile birlikte Manisa otobüsüne biniyor ve Manisa'ya gidiyorlar. O saatten sonra kızımdan haber alamadım. Arkadaşı, kızımı Manisa'da bıraktığını söylüyor ancak büyük ihtimalle erkek arkadaşının annesi saklıyor. Ben erkek arkadaşı ve onun annesi hakkında Menemen Adliyesine gelerek savcılığa suç duyurusunda bulundum. Emniyete gerekli bilgileri, ifademi verdim. Beklemekten ve dua etmekten başka hiçbir şansımız yok. Ben kızımı istiyorum. Benim eski eşim Manisa'da yaşıyor. Kızım erkek arkadaşına sözde 'beni anneme götür' demiş ama eski eşimin evine gidip çantasın bırakmış gitmiş. Annesine geleceğini söylemiş ama bir daha haber alamadık. Kızımın hayatından şüphe ediyorum. Kızımın başına bir şey gelirse sorumlusu erkek arkadaşı ve ailesidir. Kızımın annesi olan eski eşimin bu olayda bir suçu yok" diye konuştu.