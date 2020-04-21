Kızından uzakta çalışan babanın isteğini jandarma ekipleri yerine getirdi - Son Dakika

Kızından uzakta çalışan babanın isteğini jandarma ekipleri yerine getirdi

-Jandarmadan küçük kıza doğum günü sürprizi

HATAY - Muğla'da çalışan Hataylı babanın isteğini yerine getiren jandarma ekipleri 10 yaşındaki Hatice Kübra Gök'e doğum günü sürprizi yaptı.

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirler ve şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle Muğla'da işçi olarak çalışan 41 yaşındaki baba Adem Gök, sokağa çıkma yasağı nedeniyle Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan küçük kızının doğum gününü kutlamak için jandarma'dan yardım istedi. Babanın yardım isteğini yerine getiren jandarma ekipleri 10 yaşındaki Hatice Kübra Gök'e pastalı sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

Jandarmanın jesti karşısında çok mutlu olan Hatice Kübra Gök kendisin doğum günün kutlayan jandarma personeline teşekkür etti. Ekiplerin "bir şey söylemek ister misin?" sorusuna ise küçük kız "başarılar ve sağlık diliyorum" diyerek cevap verdi.

Muğla'da işçi olarak çalıştığını belirten baba Adem Gök, iller arası seyahat kısıtlaması nedeniyle iş yerinden çıkamadığımız için kızım doğum gününde yayında olamadığım için Jandarma'dan bir yardım talebinde bulundum. Dörtyol ilçe Jandarma komutanlığı yardım talebimi memnuniyetle karşıladılar. "Sağ olsunlar jandarma komutanlığı ekipleri kızımı doğum gününde yalnız bırakmayarak sürpriz şekilde doğum gününü kutladılar. Bu esnada tüm Jandarma komutanlığına teşekkür ederim. Milletin yanında olduklarını daima gösterdiler" diye konuştu.

Baba Adem Gök ayrıca, "Kızım doğum gününde yayında olamadığım için senden özür dilerim. Umarım doğum günü hediyemi beğenmişindir" dedi.