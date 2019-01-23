Son Dakika Haberleri: Kızını 14 Yerinden Bıçakladı, "Sürekli Paramı Yiyordu" Dedi

Kızını 14 Yerinden Bıçakladı, "Sürekli Paramı Yiyordu" Dedi

50 dakika önce

- Kızını 14 yerinden bıçakladı, "Sürekli paramı yiyordu"dedi Dün gece 32 yaşındaki kızını defalarca bıçaklayan baba mahkemeye sevk edildiBURSA - Bursa'da para yüzünden tartıştığı kızını 14 yerinden bıçaklayan baba adliyeye sevk edildi.

- Kızını 14 yerinden bıçakladı, "Sürekli paramı yiyordu"dedi
Dün gece 32 yaşındaki kızını defalarca bıçaklayan baba mahkemeye sevk edildi

BURSA - Bursa'da para yüzünden tartıştığı kızını 14 yerinden bıçaklayan baba adliyeye sevk edildi. Öfkeli babanın, "Hesabımda para bırakmamıştı. Sürekli paralarımı yiyordu' dediği öğrenildi.
Olay merkez Yıldırım İlçesi Şible Mahallesi Şible Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet Adnan Soyudemir kızı Ayşe Soyudemir ile paralarını harcadığı gerekçesi ile tartışmaya başladı. Baba kız arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü ve öfkeli baba mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kızını bıçaklamaya başladı. Kızın çığlıklarını duyan komşuları olayı polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde kalan kızı hastaneye kaldırırken, baba ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Gözaltına alınan babanın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Baba Soyudemir'in ilk ifadesinde kızıyla para yüzünden tartıştığını itiraf ettiği, 'Hesabımda para bırakmamıştı. Sürekli paralarımı yiyordu, onun yaptığı borçları ödüyordum' dediği öğrenildi.
Baba Soyudemir Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edilirken, Bursa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ayşe Soyudemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:11 Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa
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