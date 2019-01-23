Son Dakika Haberleri: Kızını 14 Yerinden Bıçaklayan Baba Tutuklandı

Kızını 14 Yerinden Bıçaklayan Baba Tutuklandı

57 dakika önce

Bursa'da para yüzünden tartıştığı kızını 14 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kızını 14 Yerinden Bıçaklayan Baba Tutuklandı, System.String[]
Bursa'da para yüzünden tartıştığı kızını 14 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Şıble Caddesi'nde meydana gelen olayda Mehmet Adnan Soyudemir (65), kızı Ayşe Soyudemir'le (32) para yüzünden tartıştı. Baba kız arasındaki tartışma büyüyünce öfkeli baba mutfaktan aldığı bıçakla kızını 14 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken öfkeli baba ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

İlk ifadesinde kızının sürekli paralarını yediğini iddia eden baba Soyudemir işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Baba Soyudemir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:41 Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa
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