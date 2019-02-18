Son Dakika Haberleri: Kızını 8 Yıldır İstismarla Suçlanan Baba Tutuklandı

Kızını 8 Yıldır İstismarla Suçlanan Baba Tutuklandı

15 dakika önce

ANTALYA'da babası Metin P.'nin (48), 8 yıldır kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olan S.P. (22), kalıntıların bulunduğu tişörtü de delil olarak polise teslim etti.

Kızını 8 Yıldır İstismarla Suçlanan Baba Tutuklandı, System.String[]
ANTALYA'da babası Metin P.'nin (48), 8 yıldır kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olan S.P. (22), kalıntıların bulunduğu tişörtü de delil olarak polise teslim etti. Suçlamaları kabul eden ve kızını kendisini tahrik etmekle suçlayan Metin P. tutuklandı.

Konyaaltı ilçesinde oturan S.P., 16 Şubat'ta Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne giderek, 8 yıldır babası Metin P. tarafından istismar edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Polise ifadesinde 14 yaşından bu yana istismar edildiğini belirten S.P., 16 Şubat'ta babasının yine kendisiyle ilişkiye girdiğini, kalıntılarını da tişörtüyle sildiğini belirterek, giysisini de delil olarak polise teslim etti.

S.P.'nin şikayeti üzerine Ahlak Büro Amirliği ekipleri Metin P.'yi aynı gün evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesine başvurulan Metin P., suçlamaları kabul etti. Hatay'da pamuk fabrikasında çalıştığını, kızıyla kimse yokken birlikte olduğunu anlatan Metin P., "İstemeyerek yapıyordum. Kendime hakim olamıyordum. Hatta sırf bu yüzden Hatay'da pamuk fabrikasında çalışmaya gittim. Buna rağmen aklıma geldikçe Antalya'ya geliyordum" dedi.

Cinsel sapkınlığı olmadığını, akıl ve ruh sağlığının da yerinde olduğunu belirten Metin P., kızını da kendisini tahrik etmekle suçladı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Metin P., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:29 Kaynak: DHA

Konyaaltı, Ahlak Büro Amirliği, Antalya, 3. Sayfa
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