Son Dakika Haberleri: Kızını Bıçaklayan Baba 'Kızım Sürekli Paramı Yiyordu' Dedi

Kızını Bıçaklayan Baba 'Kızım Sürekli Paramı Yiyordu' Dedi

52 dakika önce

BURSA'da bankadan kredi çektirerek, kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kızı Yasemin S.'yi (33), 14 yerinden bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan baba Mehmet Adnan S., adliyeye sevk edildi.

Kızını Bıçaklayan Baba 'Kızım Sürekli Paramı Yiyordu' Dedi, System.String[]
BURSA'da bankadan kredi çektirerek, kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kızı Yasemin S.'yi (33), 14 yerinden bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan baba Mehmet Adnan S., adliyeye sevk edildi. Baba S.'nin ifadesinde "Hesabımda hiç para bırakmadı. Sürekli paramı yiyordu. Onun borçlarını ödüyordum" dediği öğrenildi.

Olay dün gece merkez Yıldırım ilçesi Şible Mahallesi Şible Caddesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet Adnan S. (61), kızı Ayşe S. (33) ile para yüzünden tartışmaya başladı. Mehmet Adnan S., tartışma sırasında mutfaktan ekmek bıçağını alıp, kızına sapladı. Çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Vücudunun çeşitli yerlerinden 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ayşe S., Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Adnan S.'nin polisteki ifadesinde, "Hesabımda hiç para bırakmadı. Sürekli paramı yiyordu, onun yaptığı borçları ödüyordum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba, adliyeye sevk edildi. Ağır yaralı kızının ise hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:41 Kaynak: DHA

Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursalı Girişimci, Yıldız Futbolcu Muhammed Salah'ın İsmiyle Köşeyi Döndü Kerç Boğazı'ndaki Faciada Ölen Genç, Bedelli Askerlik İçin 20 Gün Önce Gemide İşe Başlamış

Kızını 14 Yerinden Bıçaklayan Babadan Garip Savunma: Sürekli Paramı Yiyordu Küçük Çocuklara Cinsel Organını Gösteren Sapık, İlk Duruşmada Tahliye Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 16:33:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızını Bıçaklayan Baba 'Kızım Sürekli Paramı Yiyordu' Dedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]