Son Dakika Haberleri: Kızını Bıçaklayan Baba 'Kızım Sürekli Paramı Yiyordu' Dedi (2)

Kızını Bıçaklayan Baba 'Kızım Sürekli Paramı Yiyordu' Dedi (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIBursa'da tartıştığı kızı kızı Yasemin Soyudemir'i 14 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan baba Mehmet Adnan Soyudemir, işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kızını Bıçaklayan Baba 'Kızım Sürekli Paramı Yiyordu' Dedi (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Bursa'da tartıştığı kızı kızı Yasemin Soyudemir'i 14 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan baba Mehmet Adnan Soyudemir, işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Baba Soyudemir'in mahkemede yaptığı savunmasında, "Hesabımda hiç para bırakmamıştı. Sürekli paramı yiyordu, onun yaptığı borçları ödüyordum" dediği öğrenildi. Mehmet Adnan Soyudemir, Sulh Ceza Hakimliğince 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Serkan AKKUŞ-Muammer İRTEM/BURSA, - 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:06 Kaynak: DHA

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